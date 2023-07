Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering: le titre en forte hausse, SG passe à l'achat information fournie par Cercle Finance • 19/07/2023 à 14:09









(CercleFinance.com) - Kering enregistre la plus forte hausse de l'indice CAC 40 à la Bourse de Paris mercredi suite au relèvement de recommandation de Société Générale, passée à l'achat sur le titre.



Peu avant 14h00, l'action du groupe de luxe français gagne 5,4% alors que l'indice vedette ne progresse que de 0,3%.



SG a relevé sa recommandation à 'acheter' contre 'conserver' jusqu'ici avec un objectif de cours rehaussé de 460 à 650 euros, qui reflète un potentiel de hausse de presque 32% par rapport au cours de clôture de mardi.



Dans leur note, les analystes soulignent que la valeur se traitait, hier soir, sur la base d'une décote de PER de l'ordre de 45% en comparaison du reste des titres qu'ils suivent.



Le bureau d'études évoque aussi une décote 'sans précédent' vis-à-vis de l'indice MSCI sectoriel, qu'il attribue aux inquiétudes du marché concernant le redressement de la marque Gucci et l'évolution de l'équipe de direction.



Sur ce dernier point, les nominations de Francesca Bellettini, la PDG d'Yves Saint Laurent, en tant que directrice générale adjointe de Kering en charge du développement des maisons et du directeur financier Jean-Marc Duplaix au poste de DG adjoint en charge des opérations et des finances, devraient rassurer les investisseurs, estime SG.



En Bourse, l'action Kering affiche une hausse de 9% depuis le début de l'année, contre un gain de 13,5% pour le CAC.





Valeurs associées KERING Euronext Paris +5.04%