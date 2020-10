KERING: le chiffre d'affaires reste en repli au troisième trimestre, Gucci pèse

(AOF) - Le chiffre d'affaires total de Kering s'établit à 3,72 milliards d'euros au troisième trimestre 2020, en retrait de 4,3% en données publiées et de 1,2% en comparable sur un an. A titre de comparaison, au second trimestre, la baisse était de 43,5% en données publiées et de 43,7% en comparable. Les ventes des Maisons de Kering atteignent 3,6 milliards d'euros sur le trimestre (-4,7% en données publiées et -1,6% en comparable). Le chiffre d'affaires de Gucci s'élève à 2,09 milliards d'euros (-12,1% en données publiées et -8,9% en comparable) les ventes dans le réseau en propre baissent de 4%.

Yves Saint Laurent a réalisé un un chiffre d'affaires total de 510,7 millions d'euros, en hausse de 0,8% en données publiées et de 3,9% en comparable. Les ventes dans le réseau de magasins en propre ont augmenté de 5,8% en comparable.

Bottega Veneta a vu son chiffre d'affaires progresser de 17% en données publiées et de 20,7% en comparable, à 332,5 millions d'euros. Les ventes dans les magasins en propre ont grimpé de 12,1%, portées par une excellente performance en Asie-Pacifique et une solide croissance en Amérique du Nord. Les ventes en ligne ont enregistré une croissance à trois chiffres.

Le chiffre d'affaires de "Corporate et autres" est en hausse de 10,1% en données publiées et de 13,8% en comparable, grâce à la performance solide de Kering Eyewear ce trimestre.

