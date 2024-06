Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kering: Laurent Claquin, prochain directeur de la marque information fournie par Cercle Finance • 06/06/2024 à 18:16









(CercleFinance.com) - Kering annonce la nomination de Laurent Claquin au poste de Directeur de la Marque de Kering, à compter du 1er juillet 2024.



Laurent Claquin rejoindra ainsi le Comité Exécutif et sera rattaché à Jean-Marc Duplaix, Directeur Général Délégué de Kering en charge des Opérations et des Finances.



Selon Kering, la création de ce rôle vise à renforcer l'attrait de la marque institutionnelle Kering ainsi qu'à accroître la visibilité et l'influence du Groupe.



Laurent Claquin aura pour mission de définir et coordonner la

communication de Kering, à l'externe et en interne, dans toutes les régions, en suivant un calendrier et une stratégie éditoriale unifiés.







