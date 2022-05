Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering: lancement d'une opération d'actionnariat salarié information fournie par Cercle Finance • 04/05/2022 à 18:03









(CercleFinance.com) - Kering annonce le lancement imminent de 'KeringForYou', soit sa première opération d'actionnariat salarié.



Ce programme vise à associer durablement les collaborateurs aux valeurs et aux performances du Groupe en leur donnant l'opportunité de devenir actionnaires à des conditions préférentielles, explique le groupe.



L'opération portera sur un nombre maximum de 200 000 actions Kering, à un prix égal à la moyenne des cours d'ouverture de l'action Kering sur Euronext Paris lors des vingt jours de bourse précédant cette décision, diminué d'une décote de 20 % et arrondi au centime d'euro supérieur.



La période de souscription s'étendra du 19 mai au 9 juin 2022 et le règlement-livraison des actions est prévu pour le 7 juillet 2022.



'Le lancement de ce programme d'actionnariat salarié est un signe de reconnaissance pour les efforts de nos collaborateurs et pour leur adhésion à notre culture d'entreprise. Il reflète ma confiance dans leur engagement et dans l'avenir de Kering ', a déclaré François-Henri Pinault, p.d.-g. du Groupe.





Valeurs associées KERING Euronext Paris -1.93%