Kering: lancement d'une 2e tranche de rachats d'actions

(CercleFinance.com) - Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 25 août dernier, Kering annonce la mise en place, avec un prestataire de services d'investissements, d'un nouveau contrat d'achat d'actions correspondant à une deuxième tranche du programme.



Cette deuxième tranche porte sur un volume maximal de 650.000 actions, soit environ 0,5% du capital social au 15 février, à un prix maximum fixé à 1000 euros. Il est prévu que les achats débutent ce 23 février pour une période pouvant aller jusqu'au 26 avril au plus tard.



Les actions ainsi rachetées dans le cadre de cette deuxième tranche seront pour partie destinées à être annulées. L'autre partie des actions rachetées sera allouée à des plans de rémunération de salariés en actions.





