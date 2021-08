Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering : lancement d'un programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 25/08/2021 à 09:36









(CercleFinance.com) - Kering a annoncé mercredi son intention de racheter jusqu'à 2% de son capital au cours des deux ans à venir, avec l'objectif d'annuler les actions dont il aura fait l'acquisition. Le groupe de luxe indique avoir conclu un contrat portant sur une première tranche correspondant à un volume maximal de 650.000 actions, soit environ 0,5% du capital social, dans la limite d'un montant de 650 millions d'euros. Il est prévu que ses rachats débutent aujourd'hui, pour une durée de trois mois au plus. Kering précise que les actions rachetées sont destinées à être annulées, à l'exception des actions destinées à la couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés du groupe. L'action Kering progressait de 0,8% mercredi matin suite à cette annonce, à comparer avec une hausse de seulement 0,2% pour l'indice CAC 40. Le rachat d'actions en vue de leur annulation constitue une opération financièrement intéressante pour les actionnaires en augmentant mécaniquement leur participation au capital et en améliorant le bénéfice net par action.

Valeurs associées KERING Euronext Paris +1.11%