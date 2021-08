Kering lance son programme de rachat d'actions

(AOF) - Kering a annoncé son intention de racheter jusqu'à 2% de son capital social au cours des 24 prochains mois dans le cadre de son programme de rachat d'actions autorisé par l'Assemblée Générale des actionnaires du 6 juillet 2021, ce cadre pouvant être amené à évoluer lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires prévue en 2022. Les actions ainsi rachetées sont destinées à être annulées à l'exception de celles qui pourraient être le cas échéant allouées à des plans de rémunération de salariés du groupe.

Dans cette perspective, Kering a mis en place un contrat de rachat d'actions avec un prestataire de services d'investissements.

Ce contrat porte sur une première tranche correspondant à un volume maximal de 650 000 actions, soit environ 0,5% du capital social, dans la limite d'un montant de 650 000 000 euros à un cours n'excédant pas 1 000 euros, prix maximum fixé dans le cadre de la résolution unique adoptée par l'assemblée générale. Il est prévu que les rachats débutent le 25 août 2021 pour une durée de trois mois au plus.

Les actions ainsi rachetées dans le cadre de cette première tranche sont destinées à être annulées à l'exception des actions destinées à la couverture de plans d'attribution gratuite d'actions au profit des salariés du groupe et dont le volume sera arrêté à l'issue de la période de rachat.

LEXIQUE

Rachat d'actions

Une société, après l'accord de son assemblée générale, peut décider de racheter une partie (au maximum 10% en une fois) de ses actions cotées. Au préalable, une note émise par l'AMF et comprenant des informations obligatoires (répartition de l'actionnariat, modalités et calendrier de l'opération, utilisation des titres achetés, etc) doit être diffusée. Ce programme peut être utilisé par une entreprise dans le but de régulariser son cours de Bourse, mais peut être aussi pour un actionnaire majoritaire l'occasion de renforcer sa position ou d'empêcher une OPA hostile.

