Kering : lance la cession d'environ 5,9% du capital de Puma Cercle Finance • 05/10/2020 à 18:20









(CercleFinance.com) - Kering annonce le lancement d'une cession d'un bloc d'environ 8,8 millions d'actions Puma représentant environ 5,9% du capital de Puma. Suite au Placement, Kering détiendrait environ 9,8% des actions Puma en circulation. A l'issue du Placement, le flottant de Puma atteindrait environ 61,7%. Le produit net de la transaction sera affecté aux besoins généraux de Kering et renforcera encore davantage sa structure financière.

Valeurs associées KERING Euronext Paris +0.95%