Kering: l'opinion de deux analystes sur le titre information fournie par Cercle Finance • 26/06/2023 à 15:45

(CercleFinance.com) - Le titre Kering est stable ce lundi après avoir cédé près de 3% la semaine passée.



Dans ce contexte Oddo BHF maintient sa note 'neutre' sur le titre Kering, avec un objectif de cours réduit de 506 à 498 euros.



Selon le broker, Kering s'oriente vers une croissance y/y à tcc du CA groupe pour le T2 à +3% (avec Gucci à +4% après +1% au T1) soit une révision en baisse assez visible (contre +6% auparavant avec un retail à près de 11% et Gucci à +6%).



'La modeste accélération de la croissance qui se profile pour le T2 confirme que le groupe reste dans une période de transition avec un rythme y/y toujours très nettement en dessous de celui que nous calculons pour l'ensemble de l'industrie (nous prévoyons +17% au T2 après +15% calculé pour le T1)', ajoute l'analyste.



A la suite de cette croissance attendue plus faible sur 2023, Oddo BHF ajuste en baisse de 2% ses prévisions de résultats.



De son côté, Stifel maintient sa note d'achat sur le titre Kering, avec un objectif de cours réduit de 645 à 630 euros.



'Nous réduisons nos prévisions d'EBIT FY23-24E pour Kering de -2% et -1% respectivement anticipant ainsi les résultats du 1S23 attendus le 27 juillet', indique l'analyste qui s'attend à une révision à la baisse des hypothèses de croissance du 2T23 pour Gucci, en raison, notamment, d'une reprise des ventes plus lente que précédemment modélisée en Chine.



Stifel table aussi sur des hypothèses de croissance plus faibles pour les marques non-Gucci et des hypothèses de marge plus faibles au 1S23 pour les autres maisons, pointant notamment les défis auxquels Balenciaga fait face aux États-Unis.