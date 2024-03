Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kering: l'avertissement est durement sanctionné en Bourse information fournie par Cercle Finance • 20/03/2024 à 09:56









(CercleFinance.com) - Kering a averti hier soir que son chiffre d'affaires s'inscrirait en forte baisse au premier trimestre, plombé par les contre-performances de sa marque Gucci, un avertissement qui faisait chuter son titre près de 15% et entraînait l'ensemble du secteur du luxe dans son sillage.



Invoquant une conjoncture 'difficile', le groupe a indiqué que son chiffre d'affaires devrait se replier de l'ordre de 10% en données comparables au premier trimestre par rapport à l'année dernière.



A titre de comparaison, le consensus de marché n'anticipait - jusqu'ici - qu'un recul de 3% de l'activité sur les trois premiers mois de l'année.



Dans son communiqué, l'entreprise justifie sa prudence par les difficultés rencontrées par Gucci, sa marque-phare, en particulier dans la région Asie-Pacifique.



Sur le premier trimestre, le chiffre d'affaires de la griffe italienne devrait ainsi s'inscrire chuter de près de 20% en comparable, alors que les analystes s'attendaient à une baisse bien moins marquée, de l'ordre de 4%.



Dans une note de réaction, les analystes d'Oddo BHF disent rester 'plutôt circonspects' sur le redressement de la marque, une transition qui s'annoncent 'ardue' de leur point de vue.



Toujours à 'neutre' sur la valeur, ils abaissent en conséquence leur objectif de cours de 412 à 384 euros.



Chez Invest Securities, on évoque 'une demi-mauvaise surprise' sachant que la direction du groupe avait prévenu que la relance de la marque serait longue à se matérialiser.



Un avis partagé par les équipes de RBC, le courtier canadien rappelant que Gucci n'en est qu'au tout début de son redressement et qu'avec la montée en puissance de la nouvelle gamme au cours des prochaines mois, il va falloir davantage de temps pour jauger la réaction des consommateurs.



Reste que l'avertissement d'hier est susceptible de peser sur les estimations de résultats annuels établies par le marché, qui mettaient déjà en lumière des espérances peu élevées.



'A vue de nez, nous estimons que le consensus de marché sur l'Ebit 2024 devrait être revu en baisse de 5% à 10%', préviennent ce matin les analystes de Stifel.



Suite à ces commentaires, le titre Kering décrochait de 14,7% mercredi au bout d'une heure d'échanges, signant de loin la plus forte baisse de l'indice CAC 40.



Les titres Richemont (-3,1%), LVMH (-3,9%) et Burberry (-5%) s'inscrivaient tous en baisse dans son sillage.





