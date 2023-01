Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering: hausse du titre, l'avis d'un analyste information fournie par Cercle Finance • 30/01/2023 à 17:33









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 2% en fin de journée. Kering a annoncé l'arrivée de Sabato De Sarno en tant que directeur de la création de la maison Gucci. Il débutera dans ses nouvelles responsabilités dès qu'il sera libéré des obligations liées à ses fonctions actuelles chez Valentino.



Oddo estime que la connotation Valentino/vêtement véhiculée par S. De Sarno correspond bien au repositionnement de Gucci souhaité par le management de Kering (élévation de la marque).



' Nous restons plutôt prudents : la perspective de redressement nous apparaît toujours incertaine chez Gucci Nous ne pensons pas que cette nomination change fondamentalement la perception du titre Kering à court terme et nous pensons surtout que la tâche du redressement commercial de la marque pourrait rester de longue haleine ' indique Oddo.



' Nous notons en outre que la position de la marque va rester précaire à court terme avec une performance attendue toujours en retrait sur les prochains trimestres avant la révélation du nouveau style ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo confirme son opinion neutre sur la valeur avec un objectif de cours de 522 E.



' La décote du titre Kering est certes substantielle à près de 35% par rapport à la référence secteur LVMH sur une base PE-VE/EBIT mais le titre a fortement progressé de près de 17% YTD, à l'image du reste du secteur ' souligne l'analyste.





