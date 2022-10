Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering: hausse de +23% du CA au 3ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 20/10/2022 à 17:53









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe est en croissance de +23% en données publiées au troisième trimestre 2022 (+14% en comparable par rapport au troisième trimestre 2021). Par rapport au troisième trimestre 2019, les ventes augmentent de +28% en comparable.



Dans le réseau en propre, le chiffre d'affaires continue de progresser avec une hausse de +19% en comparable. Toutes les zones géographiques sont en croissance.



Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de Gucci atteint 2 581 millions d'euros, une hausse de +18% en données publiées (+9% en comparable). Yves Saint Laurent réalise un chiffre d'affaires de 916 millions d'euros, en augmentation de +40% en données publiées (+30% en comparable).



Le chiffre d'affaires de Bottega Veneta atteint 437 millions d'euros en croissance de +20% en données publiées (+14% en comparable). Le troisième trimestre des Autres Maisons s'établit à 995 millions d'euros, en hausse de +17% en données publiées (+13% en comparable).





