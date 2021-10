Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering : hausse de 12,2% du CA à 4 187,8 ME au 3ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 19/10/2021 à 18:02









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires progresse de +12,2% à 4 187,8 ME en comparable au troisième trimestre 2021 par rapport au troisième trimestre 2020 (+10,0% par rapport à la même période de 2019). Sur les neuf premiers mois de l'année, les ventes augmentent ainsi de +36,6% en comparable par rapport à 2020 (+9,0% par rapport à 2019). Au troisième trimestre 2021, le chiffre d'affaires de Gucci s'élève à 2 181,8 millions d'euros, en hausse de +4,5% en données publiées (+3,8% en comparable). Yves Saint Laurent réalise un chiffre d'affaires de 652,9 millions d'euros, en croissance de +27,8% en données publiées (+28,1% en comparable). Le chiffre d'affaires de Bottega Veneta atteint 363,4 millions d'euros au troisième trimestre, en hausse de +9,3% en données publiées (+8,9% en comparable). Le chiffre d'affaires des Autres Maisons au troisième trimestre s'établit à 843,7 millions d'euros, en croissance de +26,1% en données publiées (+26,0% en comparable).

Valeurs associées KERING Euronext Paris -0.37%