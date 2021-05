KERING : Goldman Sachs confirme sa recommandation d'Achat

(AOF) - Goldman Sachs a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 700 euros sur Kering. Alors que la confiance des investisseurs dans le profil de croissance de Gucci se renforce, comme en témoigne la superformance de Kering ces dernières semaines, le broker voit d'autres nouvelles positives à venir. Son scénario d'investissement repose sur trois facteurs.

Premier facteur, l'appétit des consommateurs pour le luxe reste fort (en particulier en Chine et aux États-Unis) alors que les grandes marques prennent des parts de marché (ce qui est positif pour Gucci qui réalise 77% de l'Ebit du groupe).

Deuxième facteur, cette année marque le centenaire de Gucci, avec un solide "pipeline" de nouveaux produits déjà en cours (positif pour le volume et le prix/mix).

Troisième facteur, Gucci est, selon l'analyste, la marque la mieux placée pour profiter de la hausse des ventes en ligne à marge plus élevée étant donné son exposition à la mode et à une population plus jeune. Si la campagne "Beloved" de Gucci (sacs à main emblématiques) trouve un écho important auprès des clients européens en cette année anniversaire, les prévisions de Goldman Sachs pourraient s'avérer prudentes.

La banque américaine considérons que la décote d'environ 20% de Kering par rapport à ses pairs n'est pas justifiée.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Difficultés inédites pour les grands magasins

Le secteur doit affronter une conjonction d'épreuves inédites suite à la crise sanitaire : fermeture des points de vente, désertion des clients internationaux et désaffection des Français pour la mode. Les Galeries Lafayette vont perdre la moitié de leur chiffre d'affaires cette année (soit 1,7 milliard d'euros) et subir des pertes d'exploitation très significatives, comme ils n'en ont jamais enregistré depuis vingt-cinq ans. Le retour en France des touristes internationaux devrait être très progressif. Le groupe estime qu'il ne devrait retrouver le niveau de 2019 qu'en 2024. Le Bon Marché ou Le BHV pâtissent également du télétravail et des nouvelles restrictions à l'utilisation de la voiture dans la capitale. Le groupe Printemps, qui a obtenu un PGE de 150 millions d'euros, va fermer sept magasins en France. Pour se redresser, les acteurs misent sur le numérique et modifient leur positionnement en se tournant davantage vers la clientèle locale et en transformant les magasins en des lieux de vie.