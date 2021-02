Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering : 'gap' sous 562,6, pullback jusque support des 515E Cercle Finance • 17/02/2021 à 10:48









(CercleFinance.com) - Kering est victime d'un gros trou d'air de -8% dès l'ouverture ('gap' sous 562,6E, franche cassure du support des 533E) suite à la publication d'une baisse de -5% du chiffre d'affaire à 4MdsE (baisse des ventes de Gucci) au 4ème trimestre: Kering retrace le support des 515/518E des 31 août et 30 octobre 2020. En-deçà des 510E, l'objectif suivant serait le comblement du 'gap' des 497,8E du 21 août 2020, puis 481,5E du 31 juillet 2020.

Valeurs associées KERING Euronext Paris -7.62%