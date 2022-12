Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering : 'gap' sous 517,4E, lourde rechute sous les 500E information fournie par Cercle Finance • 15/12/2022 à 09:53









(CercleFinance.com) - Kering ouvre un 'gap' de rupture sous 517,4E et subit une lourde rechute sous les 500E.

Le titre semble bien parti pour enfoncer l'ex-plancher des 480E des 17 et 22 juin puis 5 et 15 juillet dernier... et peut-être combler dans la foulée le 'gap' des 473,5E du 11 novembre.





Valeurs associées KERING Euronext Paris -4.98%