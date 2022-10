Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kéring : 'gap' sous 471E, dévisse de -5% vers 446 information fournie par Cercle Finance • 21/10/2022 à 10:31









(CercleFinance.com) - Kéring ouvre un 'gap' sous 471E et dévisse de -5% vers 446E: le titre file tout droit vers un retracement du plancher des 443 des 10 mai et 13 octobre.

Une cassure pourrait déboucher sur le retracement des 423E (plancher du 22/5/2020) puis du support majeur des 353E des 20/10/2018 et 18/03/2020.





Valeurs associées KERING Euronext Paris -4.06%