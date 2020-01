Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering : gap ouvert sous les 599E Cercle Finance • 21/01/2020 à 13:35









(CercleFinance.com) - A l'instar des autres grandes valeurs parisiennes du luxe, Kering s'inscrit en forte baisse ce mardi, ouvrant un 'gap' sous les 599E. Le titre s'est même approché dans la matinée des 570E du 17 décembre dernier. En cas de poursuite de la correction, il pourrait s'en aller combler le gap ouvert le 13 décembre au-dessus de 556E.

Valeurs associées KERING (Ex: PPR) Euronext Paris -2.84%