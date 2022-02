Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering : 'gap' au-dessus de 640E, déborde les 680E information fournie par Cercle Finance • 17/02/2022 à 10:56









(CercleFinance.com) - Boosté par la hausse des ventes de Gucci, Kering s'envole de +7% (au-delà de 680E) et le titre maintient à lui seul le CAC40 en territoire positif (+0,1%).

Kéring qui ouvre un 'gap' au-dessus de 640E affronte la résistance des 685/686E des 19/01 et 02/02: un franchissement préfigurerait le retracement du zénith des 720E.





Valeurs associées KERING Euronext Paris +6.86%