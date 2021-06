Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering : gagne près de 2%, un analyste en soutien Cercle Finance • 24/06/2021 à 17:00









(CercleFinance.com) - Kering progresse de près de 2% à Paris, porté par une analyse de Oddo qui maintient sa recommandation 'neutre' sur le titre, avec un objectif de cours relevé de 619 à 669 euros. Le bureau d'analyses met en avant 'un climat général favorable', avec une forte croissance en Chine continentale et une 'accélération' aux Etats-Unis. 'Nous conservons à peu près inchangé notre scénario prévisionnel sur la marque phare du groupe (Gucci), qui représente toujours près de 60% des ventes du pôle luxe de Kering et plus de 75% des profits opérationnels et dont la santé relative reste l'enjeu principal', note le broker. Oddo estime que les efforts de relance marketing entrepris chez Gucci ne permettent pas d'envisager un retour rapide aux marges excédant les 40% enregistrées en 2019, et table sur 37,5% au 1er semestre 2021. Enfin, l'analyste prévient: 'nous pensons qu'un affaiblissement de la dynamique boursière d'ensemble du secteur est possible au cours des prochains mois.'

Valeurs associées KERING Euronext Paris +1.56%