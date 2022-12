Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering: finalisation du programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 19/12/2022 à 18:13









(CercleFinance.com) - Le Programme de Rachat d'Actions annoncé le 25 août 2021 avec l'objectif de racheter jusqu'à 2,0 % du capital social sur une durée de 24 mois a été finalisé le 15 décembre 2022, annonce Kering.



Entre le 25 août 2021 et le 15 décembre 2022, la Société a ainsi racheté 2,6 millions d'actions.



Parmi ces actions rachetées, 1 050 000 actions ont d'ores et déjà été annulées.



Il sera proposé à la prochaine réunion du Conseil d'administration le 14 février 2023 que 650 000 actions supplémentaires soient également annulées, portant ainsi le nombre total d'actions annulées à 1,7 million.





Valeurs associées KERING Euronext Paris -1.06%