Kering: Ewa Abrams est nommée Présidente de Kering Americas

(CercleFinance.com) - Ewa Abrams est nommée Présidente de Kering Americas, à compter du 1er août 2024.



Elle sera directement rattachée à Jean-Marc Duplaix, Directeur général adjoint de Kering en charge des Opérations et des Finances, et succède à Laurent Claquin, qui a été nommé Chief Brand Officer du Groupe.



'Son expérience au sein de Kering et sa connaissance approfondie du secteur du Luxe seront clés pour soutenir la stratégie et le développement du Groupe dans cette région' indique le groupe.



Ewa Abrams était depuis 2018 General Counsel de Kering Americas. Ewa Abrams a rejoint Kering après avoir travaillé plus de 17 ans pour Tiffany & Co., où elle a occupé le poste de Vice President - Associate General Counsel, Chief Compliance & Privacy Officer.





