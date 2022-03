Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering: évolutions au conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 04/03/2022 à 15:14









(CercleFinance.com) - Kering annonce que son conseil d'administration a entériné des évolutions concernant sa composition, dont la démission de Sophie L'Hélias et le non-renouvellement d'Yseulys Costes en qualité d'administratrices indépendantes.



Les nominations de Véronique Weill, Yonca Dervisoglu et Serge Weinberg, ainsi que le renouvellement de Daniela Riccardi, en qualité d'administrateurs indépendants, seront soumis à l'assemblée générale du 28 avril prochain.



Dans le cadre de ces évolutions, le conseil d'administration a confié au comité des nominations et de la gouvernance les missions de remplacer Sophie L'Hélias dans le rôle d'administrateur référent et de travailler à la recomposition des comités à l'issue de l'AG.





