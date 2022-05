Kering et le Festival de Cannes remettront le Prix Women in Motion 2022 à Viola Davis

(AOF) - François-Henri Pinault, Président-Directeur général de Kering, Pierre Lescure, Président du Festival de Cannes, et Thierry Frémaux, Délégué général du Festival de Cannes, remettront à l'actrice américaine Viola Davis le Prix Women in Motion 2022 lors du dîner officiel Women In Motion le dimanche 22 mai 2022 à Cannes.

Viola Davis, connue dans le monde entier pour ses rôles et pour ses engagements, est l'une des actrices et productrices américaines les plus influentes de son époque. Son talent, son travail acharné, le choix de ses rôles et leur interprétation lui ont valu les plus grandes récompenses. Viola Davis fait ainsi partie des rares personnalités d'Hollywood à avoir déjà reçu un Golden Globe, un Bafta, quatre SAG Awards, ainsi que ce qui est connu à Hollywood comme le Triple Crown of Acting : deux Tony, un Oscar et un Emmy, pour ses rôles dans, respectivement, les pièces de théâtre King Hedley II et Fences et la remarquable adaptation cinématographique de cette dernière, ainsi que dans la série Murder, rappelle Kering.

Ce palmarès fait également d'elle la première et unique actrice afro-américaine à avoir reçu autant de nominations et récompenses pour ses rôles au théâtre, à la télévision et au cinéma.

Fervente militante, Viola Davis a régulièrement pris la parole pour défendre l'inclusion dans le milieu du cinéma et se battre pour l'égalité femmes-hommes. En janvier 2018, l'actrice participe à une Women's March aux côtés de milliers d'anonymes, de femmes politiques, de femmes du cinéma et de militantes féministes.

La star a également dénoncé le manque flagrant de diversité dans les instances cinématographiques, que ce soit par exemple dans le milieu de la production, de l'écriture, de la réalisation, qui reste un frein très puissant.

Outre sa lutte en faveur des femmes et des minorités, Viola Davis combat également les effets de la pauvreté, notamment à travers son engagement à partir de 2014 dans la campagne contre la dénutrition Hunger Is ou encore pour l'association No Hungry Kids dont elle est porte-parole depuis 2020.

Autant d'engagements et d'accomplissements que Kering et le Festival de Cannes souhaitent saluer en lui attribuant le Prix Women In Motion. Le programme récompense et met en lumière, depuis son lancement en 2015, la créativité et la singularité des femmes qui, dans le domaine des arts et de la culture, contribuent, à travers leurs œuvres, à transformer notre vision du monde.

