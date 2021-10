Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering :et Cartier lance la Watch & Jewellery Initiative 2030 information fournie par Cercle Finance • 06/10/2021 à 08:57









(CercleFinance.com) - Cartier, mandaté par Richemont, et Kering, en partenariat avec le Responsible Jewellery Council (RJC), se sont réunis pour étendre et renforcer leur action, en lançant la Watch & Jewellery Initiative 2030. Le premier objectif de l'initiative consiste à s'engager dans des actions prioritaires pour réduire les émissions de carbone conformément à la trajectoire de 1,5°C et à atteindre l'objectif ' zéro émission ' d'ici 2030. Les marques qui rejoignent l'initiative doivent au minimum s'engager auprès de l'initiative ' Science Based Targets ' (SBTi) d'ici à 2022. Le deuxième objectif de l'initiative est de s'assurer que les modes d'approvisionnement employés par l'industrie ont un impact positif sur la nature, les espèces et les communautés. Comme engagement minimum d'ici à 2022, les marques qui rejoignent l'initiative doivent mesurer et prioriser leur impact sur la biodiversité et l'eau à travers leur approvisionnement en matières premières clés, en utilisant un cadre scientifique sérieux. Comme engagement minimum, les marques qui rejoignent l'initiative doivent adhérer au Responsible Jewellery Council (RJC) et devenir certifiées Code of Practices (COP) dans les deux années suivantes.

