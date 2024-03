Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kering: estimation du chiffre d'affaires au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 20/03/2024 à 07:58









(CercleFinance.com) - Au cours d'un semestre que Kering anticipait difficile, les tendances actuelles conduisent à une estimation de baisse du chiffre d'affaires consolidé de l'ordre de 10 % en comparable au premier trimestre 2024 par rapport à l'année dernière.



' Cette performance reflète, principalement, un recul plus marqué de Gucci, en particulier en Asie-Pacifique. Ainsi, le chiffre d'affaires de Gucci au 31 mars devrait être en retrait de près de 20 % en comparable ' indique le groupe.



' Les premiers produits de la collection Ancora ont commencé à être disponibles dans certains magasins Gucci depuis mi-février et essentiellement dans la catégorie Prêt-à-Porter. La nouvelle collection, dont le déploiement devrait progressivement s'accélérer au cours des prochains mois, reçoit un très bon accueil ' rajoute le groupe.



L'effet combiné sur le chiffre d'affaires publié de la contribution positive liée à la consolidation de Creed et de l'impact négatif des taux de change est estimé de l'ordre de -1 à -2 %.



Le groupe publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre 2024 le 23 avril après bourse.





