Kering : enfonce les 480E, E/T/E baissière validée

(CercleFinance.com) - Kering évolue à contre courant du secteur du luxe et enfonce les 480E, une E/T/E baissière (531/566/535) est validée, ce qui ouvre un potentiel de repli jusque vers 430/425E dans le meilleur des cas (retracement du plancher annuel des 432E à la clé) et 400E par report d'amplitude.

Mais on ne peut plus exclure un re-test du plancher long terme des 357E du 18 mars 2020 (ou du 20/10/2018, soit 351E).





Valeurs associées KERING Euronext Paris -2.42%