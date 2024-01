Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kering : enfonce le plancher des 352E de mi-mars 2020 information fournie par Cercle Finance • 17/01/2024 à 19:36









(CercleFinance.com) - Les chiffres des ventes de détail en Chine (en globalité) ne sont pas bons : la hausse de +7,4% dévoilée ce mercredi ferait rêver n'importe quel pays occidental... mais pour la Chine, c'est une déception puisque la consommation affichait +10,1% le mois précédent: le coup de frein est brutal.

La population chinoise vieillit et a décru de -2Mns en 2023, le sentiment de richesse des consommateurs est gâché par une baisse de 15% des prix de l'immobilier: le 1er marché de Kering-Gucci s'essouffle et le cours chute sous le plancher historique des 352E du 18 mars 2020 (et de fin octobre 2018).

C'est un signal négatif majeur : parti de 600E le 3 février 2023, Kering pourrait bien aller combler le 'gap' des 333E (du 24/10/2017) puis chuter au contact des 300E (pour la 1ère fois depuis le 20 septembre 2017).





Valeurs associées KERING Euronext Paris -3.51%