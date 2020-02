Kering : 'encore du potentiel de progression solide'

(CercleFinance.com) - Le titre a gagné plus de 6% mercredi et subit quelques dégagements aujourd'hui (-2,5%). Le groupe a annoncé mercredi un chiffre d'affaires de 15 883,5 ME, en hausse de +16,2% en données publiées et de +13,3% en comparable. Cette forte progression s'appuie sur une croissance significative dans toutes les zones géographiques.

Kering profite d'une croissance très soutenue de Gucci (+13,3% en comparable). Le chiffre d'affaires de Saint Laurent est en hausse de +14,4% en comparable. Le groupe annonce également le retour à la croissance pour Bottega Veneta (+2,2% en comparable) grâce au succès rencontré par les nouvelles collections.

En 2019, la marge brute de Kering s'élève à 11 775 millions d'euros, en croissance de +15,5% par rapport à l'exercice précédent.

Le résultat opérationnel courant s'élève à 4 778,3 millions d'euros, en hausse de +19,6% par rapport à 2018 (retraité de l'impact IFRS 16). Le taux de marge opérationnelle courante du Groupe s'établit à 30,1% en 2019, en amélioration de 0,9 point par rapport à 2018 (retraité de l'impact IFRS 16).

L'EBITDA s'élève à 6 023,6 millions d'euros en 2019, en hausse de +18,3% sur l'année par rapport à 2018 (retraité de l'impact IFRS 16).

Le résultat net part du Groupe s'établit à 2 308,6 millions d'euros. Le résultat net part du Groupe par action atteint 18,40 euros. Le résultat net part du Groupe récurrent atteint 3 211,5 millions d'euros, en progression de +15,1% par rapport à 2018 (retraité de l'impact IFRS 16).

Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Kering avec un objectif de cours abaissé de 3% à 680 euros pour refléter de moindres résultats, au lendemain de la publication des comptes annuels du groupe de luxe.

'Pour être clair, notre position est fondée sur une vision à 12 mois et le fait que nous nous attendons à ce que Kering soit bien placé pour renverser les tendances et réaliser un second semestre solide avant 2021', précise le broker.

'Les nouvelles à court terme, comme pour tous, seront faibles avec l'impact du coronavirus estimé très significatif et devant durer au moins jusqu'en mai', prévient Jefferies, qui voit toutefois encore du potentiel de progression solide pour le titre.

Oddo BHF a initié un suivi sur Kering avec une opinion 'achat' et un objectif de cours de 654 euros, dans le cadre d'une note portant sur les cinq principales capitalisations du luxe en Europe sur lesquelles il entame une couverture.

Le bureau d'études affiche un 'biais résolument positif sur les trois ténors du soft luxury', Hermès, LVMH et Kering (tous trois conseillés à 'achat') pour lesquels il table sur une 'croissance top line maintenue au-delà des +5% par an sur les prochains exercices'.