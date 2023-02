Kering: en vert, les conseils de deux analystes information fournie par Cercle Finance • 16/02/2023 à 14:42

(CercleFinance.com) - Kering progresse de plus de 3% à Paris, après que le spécialiste du luxe a publié hier des résultats laissant apparaître un résultat net part du groupe en progression de 14% à 3,6 milliards d'euros au titre de 2022, et une croissance de 11% de son résultat opérationnel courant, à 5,6 milliards, soit une marge de 27,5%.



Le chiffre d'affaires du groupe de luxe, détenteur notamment des marques Gucci, Saint Laurent et Bottega Veneta, a dépassé les 20 milliards d'euros pour atteindre plus de 20,3 milliards, en hausse de 15% en données publiées et de 9% en comparable.



Dans ce contexte, Oddo BHF réitère ce matin son opinion 'neutre' sur Kering, tout en remontant son objectif de cours de 522 à 568 euros pour refléter en premier lieu, au-delà de l'effet d'un nombre réduit d'actions, un béta ramené de 1,35 à 1,28 dans sa valorisation par DCF.



L'analyste reconnait les éléments rassurants apportés par le management, même s'il n'est 'pas convaincu à ce stade que Gucci soit en mesure de rattraper rapidement le retard pris en matière de rayonnement de la marque et de dynamique commerciale'.



Oddo reste donc prudent sur la perspective moyen terme chez Gucci (croissance normative moyen terme à +6/6,5% par an ; soit +6,5/7% par an pour l'ensemble du groupe, marge normative prise à 37% soit une marge groupe à 29-29,5%).



De son côté, Invest Securities maintient lui aussi sa note 'neutre' sur le titre Kering, avec un objectif de cours relevé de 524 à 569 euros.



Le bureau d'analyses revient sur Gucci, marque dont la mécanique 's'est progressivement grippée', juge Invest, avec notamment le challenge que constitue le départ de son designer vedette.



'Le management de Kering fait des choix généralement judicieux mais la période ouverte de transition peut prendre un certain temps avant que Gucci retrouve une croissance harmonisée sur les Best in class', estime l'analyste.



En outre, le groupe doit aussi composer avec le risque réputationnel qui pèse sur Balenciaga, 'une affaire qui pose des questions de gouvernance' note Invest.



Pour le broker, 'il ne faut pas surjouer à notre avis la relance chinoise, si les moteurs de la croissance du marché US et européen, interconnectés par les flux touristiques, viennent à ralentir'.