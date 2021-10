Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering : en recul après son CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 20/10/2021 à 13:40









(CercleFinance.com) - Kering recule de 3% au lendemain de l'annonce d'un chiffre d'affaires de 4,19 milliards d'euros au troisième trimestre 2021, en progression de +12,2% en données comparables par rapport à la même période de l'année dernière. Expliquant qu'il 's'attendait à une nette inflexion de la croissance au troisième trimestre 2021 à cause de Gucci, mais pas tout à fait de cette ampleur', Invest Securities maintient sa position 'neutre' sur Kering avec un objectif de cours abaissé de 719 à 658 euros. 'Gucci apparait certes pénalisée par ce qui est une période de transition avec le lancement de nouvelles collections majeures, mais souffre toujours de son exposition au wholesale dont les ventes ont encore baissé de -19% par rapport à 2020', pointe l'analyste.

Valeurs associées KERING Euronext Paris -2.66%