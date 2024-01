Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kering: en net recul avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 03/01/2024 à 14:55









(CercleFinance.com) - Kering lâche 3% et sous-performe donc la tendance à Paris, avec des propos défavorables de Stifel qui, tout en maintenant sa recommandation 'conserver', abaisse son objectif de cours de 430 à 420 euros sur le titre de la maison-mère de Gucci.



Le broker réduit ses projections d'EBIT de 2% pour 2023 et 3% pour 2024, sur des hypothèses de croissance et de marge un peu plus basses, et considère que si l'action semble bon marché, elle manque de catalyseurs de revalorisation.





Valeurs associées KERING Euronext Paris -3.35%