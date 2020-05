Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering : en léger repli avec une dégradation de broker Cercle Finance • 06/05/2020 à 15:37









(CercleFinance.com) - Kering cède 0,5% et sous-performe ainsi légèrement le CAC40 (-0,3%), sur fond d'une dégradation de recommandation chez Jefferies de 'achat' à 'conserver' sur le titre du groupe de luxe avec un objectif de cours réduit de 16% à 505 euros. 'Si nous continuons de penser que Kering émergera comme un des gagnants du secteur à moyen terme et que le retournement des flux de nouvelles au second semestre aura des conséquences, nous restons prudents sur le rebond du secteur en 2021', explique-t-il.

Valeurs associées KERING Euronext Paris -2.45%