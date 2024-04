Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kering: en berne, un broker abaisse sa cible information fournie par Cercle Finance • 05/04/2024 à 17:00









(CercleFinance.com) - Kering cède près de 1,5% à Paris après que HSBC a annoncé avoir abaissé de 440 à 400 euros son objectif de cours sur le titre, déplorant l'absence de visibilité autour du redressement de sa marque-phare, Gucci.



Dans une note diffusée en fin de matinée, le broker estime que l'arrivée d'un nouveau directeur créatif (Sabato de Sarno) davantage tourné vers la tradition de la marque devrait prochainement porter ses fruits, tout comme la nomination d'un nouveau directeur général (Jean-François Palus) et l'augmentation des dépenses marketing.



HSBC dit ainsi intégrer le scénario d'un retour à une croissance à deux chiffres pour la griffe italienne dans le courant du 4ème trimestre, tout en reconnaissant manquer de conviction autour de cette hypothèse.



Le courtier reconnaît que la valorisation du titre Kering peut sembler séduisante aux niveaux actuels, avec un PER 2024 de 17,5x, soit une décote de 29% par rapport à ses comparables du secteur du luxe, mais dit ne percevoir aucun catalyseur dans l'immédiat.



Son conseil reste donc à 'conserver'.







