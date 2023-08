Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering: émission obligataire pour 3,8 milliards d'euros information fournie par Cercle Finance • 30/08/2023 à 07:15









(CercleFinance.com) - Kering annonce avoir réalisé une émission obligataire pour un montant total de 3,8 milliards d'euros se répartissant en quatre tranches, à des échéances allant de deux à 12 ans et assorties de coupons allant de 3,75% à 3,875%.



Cette émission s'inscrit dans le cadre de la gestion active de la liquidité du groupe de luxe. Elle concourt à l'accroissement de sa flexibilité financière en permettant, notamment, le financement de l'acquisition de Creed.



'L'accueil très favorable de cette offre par les investisseurs obligataires confirme la confiance du marché dans la qualité du crédit du groupe', estime Kering, rappelant que sa dette long terme est notée 'A' par Standard & Poor's avec perspective stable.





