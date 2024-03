Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kering: émission obligataire de 1,75 milliard d'euros information fournie par Cercle Finance • 05/03/2024 à 18:20









(CercleFinance.com) - Kering a réalisé une émission obligataire pour un montant total de 1,75 milliard d'euros. Cette émission comprend une tranche de 1 milliard d'euros à 8 ans assortie d'un coupon de 3,375 % et une tranche de 750 millions d'euros à 12 ans assortie d'un coupon de 3,625 %.



' Cette émission s'inscrit dans le cadre de la gestion active de la liquidité du Groupe. Elle concourt à l'accroissement de la flexibilité financière du Groupe '.



Le Groupe bénéficie d'une notation à long terme ' A ' perspective ' négative ' de la part de Standard & Poor's.





