Kering: deux brokers partagent leur avis sur le titre information fournie par Cercle Finance • 27/06/2022 à 15:35

(CercleFinance.com) - Le titre Kering cède près de 1% aujourd'hui et pratiquement 30% depuis le début de l'année.



Dans ce contexte, UBS a réaffirmé aujourd'hui sa recommandation 'achat' sur le titre avec un objectif de cours légèrement rehaussé, de 700 à 706 euros, une cible qui implique un potentiel de progression de 40% pour le titre du géant français du luxe.



Le broker anticipe la présentation d'un deuxième trimestre 'probablement meilleur que prévu avec une croissance organique des ventes de +3% chez Gucci, mais pas suffisamment pour apporter un changement dans le dossier à court terme'.



De son côté, Oddo a confirmé vendredi son conseil 'neutre' sur le titre Kering, avec un objectif de cours inchangé de 675 euros.



Le bureau d'analyses a rappelé que 30% du réseau du groupe était fermé en avril et mai en raison de la situation sanitaire en Chine, et qu'un redémarrage 'très hésitant' se profilait. Il faut néanmoins s'attendre à un CA T2 sur la Chine qui devrait baisser de plus de 30%, estimait le broker.



Gucci, la marque phare du groupe, reste la plus exposée et Oddo ajuste par conséquent ses prévisions, tablant désormais sur une croissance organique de 4% pour Gucci au T2 (contre +7% dans la précédente estimation), et de 11% au T3 (contre 13%).



'Dans l'ensemble, nous trouvons les valorisations des valeurs de luxe à présent attractives dans une perspective à 12 mois mais le potentiel de rattrapage du titre Kering dans ce contexte dépendra évidemment de l'évolution de la perception de Gucci par les investisseurs', conclut le broker.