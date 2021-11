Kering : des fonds activistes pousseraient Richemont à se rapprocher

(AOF) - La semaine dernière, la presse révélait que les fonds Third Point et Artisan Partners étaient entrés au capital de Richemont, propriétaire de Cartier. Ce matin, BFM écrit sur son site Internet que l'objectif de ces activistes est de faire sauter les verrous de sa gouvernance. Avec, comme objectif final, un possible mariage avec Kering. Richemont est présidé depuis vingt ans par Johann Rupert, 70 ans, qui concentre beaucoup de pouvoirs. Il détient 10% du capital mais, grâce à des droits de vote multiples, contrôle 51% des votes, souligne le site Internet.

Le rapprochement des deux groupes de luxe fait sens, rappellent depuis des années les analystes. Richemont est spécialisé dans le "hard luxury", soit l'horlogerie-joaillerie, tandis que Kering est l'un des leaders du "soft luxury" avec Kering et YSL.

Les experts soulignent que deux acteurs au profil comparables, LVMH et Tiffany, se sont mariés récemment. Depuis, le nouvel ensemble ne s'est jamais aussi bien porté.