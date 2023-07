Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering: des changements au sein de la direction générale information fournie par Cercle Finance • 18/07/2023 à 17:58









(CercleFinance.com) - Kering annonce une série de changements au sein de sa direction générale.



Francesca Bellettini, outre les fonctions de Présidente-Directrice générale d'Yves Saint Laurent, est nommée Directrice générale adjointe de Kering, en charge du Développement des Maisons.



Francesca Bellettini prendra progressivement ses nouvelles fonctions au cours des prochains mois ; une nouvelle équipe de direction d'Yves Saint Laurent a été mise en place.



Marco Bizzarri, Président-Directeur général de Gucci depuis 2015 et membre du Comité exécutif de Kering depuis 2012, quittera la société au 23 septembre 2023.



Jean-François Palus, Directeur général délégué de Kering, est nommé Président-Directeur général de Gucci pour une période transitoire.



Jean-François Palus va présenter sa démission de son mandat d'administrateur de Kering et s'installera à Milan.



Jean-Marc Duplaix, Directeur financier de Kering depuis 2012, est nommé Directeur général adjoint du Groupe en charge des Opérations et des Finances.





