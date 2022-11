Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering: départ du directeur de la création de Gucci information fournie par Cercle Finance • 24/11/2022 à 07:43









(CercleFinance.com) - Gucci, marque phare du groupe de luxe Kering, annonce le départ de son directeur de la création Alessandro Michele. Le studio de création de Gucci continuera à assurer la responsabilité créative de la maison jusqu'à ce qu'une nouvelle organisation soit annoncée.



'A la tête de la création de la maison depuis le 21 janvier 2015, Alessandro Michele a grandement contribué à faire de Gucci ce qu'elle est aujourd'hui en lui apportant sa créativité révolutionnaire tout en restant fidèle à ses codes bien connus', précise-t-elle.





Valeurs associées KERING Euronext Paris -1.28%