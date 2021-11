Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering : départ du chef de la création de Bottega Veneta information fournie par Cercle Finance • 11/11/2021 à 07:07









(CercleFinance.com) - Le groupe de luxe Kering annonce que sa filiale Bottega Veneta et Daniel Lee, qui était à la tête de la création de cette maison depuis le 1er juillet 2018, ont pris la décision commune de mettre fin à leur collaboration. 'Daniel Lee a apporté une nouvelle énergie à la marque et a grandement contribué au nouvel élan dont bénéficie aujourd'hui Bottega Veneta', souligne le groupe, précisant qu'une nouvelle organisation de la création de la maison sera annoncée prochainement.

Valeurs associées KERING Euronext Paris 0.00%