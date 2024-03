Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kering : décroche vers 360E, préserver 346E sera impératif information fournie par Cercle Finance • 22/03/2024 à 14:08









(CercleFinance.com) - Kering décroche vers 360E, enfonçant son plancher des 361E du 20 mars : le titre file tout droit vers un re-test du plancher des 346,1E du 17 janvier, voir du 23 mars 2020... donc un support crucial à tout point de vue et toutes unités de temps confondues





Valeurs associées KERING Euronext Paris -3.00%