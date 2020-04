Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering : décroche de -7% vers 455E Cercle Finance • 22/04/2020 à 10:00









(CercleFinance.com) - Kering décroche de -7% vers 455E après parution de ses résultats: le chiffre d'affaire global chute de -15,4% mais celui de Gucci plonge de -23,2% (à 1,8MdsE). Kering se rapproche du support des 452E du 3 avril, en cas d'enfoncement, le prochain support se dessine vers 420E

Valeurs associées KERING Euronext Paris -5.43%