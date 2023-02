Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kéring: décroche de -5% vers 552,5E information fournie par Cercle Finance • 24/02/2023 à 16:59









(CercleFinance.com) - Avec le renversement de tendance en cours ce 24 février, les valeurs du luxe qui ont été activement ramassées lors de la phase ascendante du début d'année, des allègements touchent l'ensemble des leaders et Kéring qui apparait comme le plus vulnérable, décroche de -5% vers 552,5E.

La cassure du support des 559E pourrait déboucher sur un pullback sur 530E, le 'point bas' du 19 janvier, l'objectif suivant se situant vers 500E.





Valeurs associées KERING Euronext Paris -4.29%