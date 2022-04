Kering dans le rouge

(AOF) - Kering perd 3,9% à 531,2 euros. Le chiffre d’affaires de Kering est en hausse de 27% à au premier trimestre 2022, à 4,96 milliards d'euros. Le groupe de luxe affiche une croissance de 21% en comparable. Les revenus de Gucci ont atteint 2,591 milliards d’euros, soit une hausse de 20% en données publiées et de 13% en comparable. Yves Saint-Laurent a réalisé un bon début d’année, avec un chiffre d’affaires de 739 millions d’euros, en augmentation de 43% en données publiées et de 37% en comparable.

"Nous débutons 2022 avec un trimestre très solide dans un environnement plus incertain, notamment impacté depuis mars par les restrictions dues au Covid en Chine. Toutes nos Maisons enregistrent une croissance à deux chiffres sur le trimestre, avec des performances spectaculaires chez Saint Laurent, dans nos Autres Maisons, tout particulièrement Balenciaga, et chez Kering Eyewear. Le chiffre d'affaires de Bottega Veneta est en forte augmentation, sur des bases de comparaison élevées. La croissance de Gucci, très soutenue en Amérique du Nord et en Europe, est affectée par son exposition à la Chine, où nous renforçons son organisation pour capter tout le dynamisme de ce marché", a déclaré François-Henri Pinault, le Président-Directeur général du groupe.

Invest Securities abaisse son objectif de cours sur Kering de 673 à 596 euros tout en réitérant sa recommandation Neutre. Le broker a salué un bon trimestre, mais estime que la visibilité altérée par Gucci déçoit.

AOF - EN SAVOIR PLUS

- Groupe de luxe né en 1963 propriétaire des marques Bottega Veneta, Gucci et Yves-Saint-Laurent ;

- Chiffre d'affaires de 17,6 Mds€ réalisé à 44 % en Asie-Pacifique, 26 % en Amérique du nord et 23 % en Europe % ;

- Modèle d'affaires de « pure player » du luxe, fondé sur une croissance supérieure à celle des marchés, sur l’autonomie créative des Maisons, la mutualisation des fonction supports et les expertises transverses et la transformation digitale au service de la distribution et des clients ;

- Capital contrôlé à 41,74 % (58,44 % des droits de vote) par le holding Aremis de la famille fondatrice, François-Henri Pinault étant président-directeur général du conseil d’administration de 13 membres et Jean-François Palus directeur général délégué;

- Bilan sain, avec une dette nette de 168 Ms€ face à 13,7 Mds€ de capitaux propres et qui a été renforcé en janvier par la cession des activités horlogères..

Enjeux

- Stratégie d’innovation sur 3 piliers : nouveaux modèles d’affaires, nouveaux matériaux et fonctions supports / investissement dans les sociétés aux modèles d’affaires innovants, tel Vestiaire Collective, laboratoires MIL pour les alternatives durables dans la joaillerie et le textile, recours à la blockchain pour contrer la contrefaçon… / robustesse des infrastructures logistiques au service de l’expérience client : application Luce sur la disponibilité des produits, offre virtuelle fondée sur les data, internalisation des sites… / croissance de l'e-commerce (15 % des ventes en 2021) ;

- Stratégie environnementale 2025 « Care for the planet », reportée dans un compte de résultat environnemental : utiliser les ressources dans le respect des « limites planétaires » et réduire de 50 % les émissions de CO2 du groupe / travailler sur les impacts environnementaux de la chaîne d’approvisionnement (émissions de CO2, consommation d’eau, pollution de l’air et de l’eau, production des déchets et utilisation des sols) / créer un « Index de développement durable des fournisseurs » et élever la traçabilité de bien-être animal, d’utilisation des produits chimiques / promouvoir le « design durable » / créer Materials Innovation Lab (MIL) dédié aux Montres et à la Joaillerie après celui des tissus et textile / compléter la compensation des émissions de CO2) pour la biodiversité.

Défis

- Forte dépendance à Gucci, 1er contributeur au revenu et marque la plus rentable ;

- Accélération de la croissance de YSL et de Bottega Venetta et résistance de Gucci aux confinements en Chine ;

- Impact de la guerre Russie-Ukraine : très faible, avec fermeture des 2 magasins et 4 corners ;

- Dividende 2021 de 12 € avec acompte.

Magasins de centres-villes : une inquiétante baisse de la fréquentation

Entre 2013 et 2021 la fréquentation des magasins en centres-villes a chuté de quasiment 40%. Cette baisse atteint 29,4% pour les centres commerciaux sur cette même période. Procos souligne que ce mouvement résulte notamment de la multiplication de l’offre et du développement de l’e-commerce. Ce sont les petits centres-villes et les méga-centres commerciaux qui sont les plus résistants. Les premiers répondent aux besoins de proximité et les seconds exercent une force d’attraction à l’échelle régionale. Avec les Assises du commerce de décembre 2021, le gouvernement a lancé trois semaines de réflexions pour dessiner une vision à l’horizon 2030 et soutenir les investissements nécessaires aux transitions digitale et environnementale.