Kering: croissance de +27% du CA au 1er trimestre 2022 information fournie par Cercle Finance • 21/04/2022 à 17:57

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe est en croissance de +27% à 4 955,9 ME en données publiées au premier trimestre 2022 et à +21% en comparable par rapport au premier trimestre 2021.



Le chiffre d'affaires de Gucci atteint 2 591 millions d'euros, en croissance de +20% en données publiées et de +13% en comparable. ' La très bonne dynamique des ventes se poursuit auprès des clientèles locales d'Amérique du Nord et d'Europe de l'Ouest notamment. En Asie-Pacifique, elle est impactée par les nouvelles mesures de confinement dans certaines métropoles majeures en Chine ' indique le groupe.



Yves Saint Laurent réalise un chiffre d'affaires de 739 millions d'euros, en augmentation de +43% en données publiées et de +37% en comparable.



Le chiffre d'affaires de Bottega Veneta s'élève à 396 millions d'euros, en hausse de +21% en données publiées et de +16% en comparable, sur des bases de comparaison élevées. Par rapport au premier trimestre 2019, la hausse des ventes est de +59% en comparable.