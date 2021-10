Kering : croissance de 12,2% au troisième trimestre, dont seulement 3,8% pour Gucci

AOF - EN SAVOIR PLUS

La bonne croissance des ventes en ligne se poursuit, en augmentation de +24,3% par rapport au troisième trimestre 2020 et de +147,9% par rapport à la même période de 2019.

" L'activité est notamment portée par une très bonne dynamique en Amérique du Nord. En Europe de l'Ouest et au Japon, encore impactés par l'absence de touristes, l'activité continue de s'améliorer ", a commenté le groupe de luxe.

Le chiffre d'affaires des Autres Maisons s'est établi à 843,7 millions d'euros, en augmentation de 26% en comparable. Cette hausse est très soutenue sur deux ans, grâce notamment à l'expansion continue de Balenciaga et d'Alexander McQueen, dont les ventes poursuivent leur forte augmentation dans tous les canaux de distribution.

(AOF) - Le chiffre d’affaires de Kering a progressé de 12,2% en comparable au troisième trimestre 2021 par rapport au troisième trimestre 2020 à 4,19 milliards d'euros, et de 10% par rapport à la même période de 2019. Sa principale griffe, Gucci, a enregistré une croissance interne de 3,8% à 2,18 milliards d'euros au troisième trimestre sur an. Le groupe explique qu'elle connait un trimestre de transition entre collections. La collection Aria arrive graduellement en boutiques depuis fin septembre.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.