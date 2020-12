Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering : confirme l'ouverture d'une enquête Cercle Finance • 17/12/2020 à 09:40









(CercleFinance.com) - Le groupe indique que le Parquet National Financier a confirmé avoir ouvert une enquête préliminaire en février 2019. Cette information de Kering fait suite à un article de presse mis en ligne le 15 décembre 2020 mettant en cause Kering. ' Cette information n'avait pas été portée à la connaissance de Kering jusqu'à présent. Cette enquête apparaît liée aux éventuelles conséquences, pour les sociétés françaises de Kering, d'une procédure ouverte en novembre 2017 à l'encontre de LGI, filiale suisse du Groupe, qui s'est conclue par un accord entre Gucci et l'administration fiscale italienne en mai 2019 ' indique le groupe. ' Kering conteste avec la plus grande fermeté les allégations contenues dans cet article et relayées par d'autres médias ' rajoute la direction. Le groupe indique qu'il apportera sa pleine coopération à l'enquête, en toute clarté et avec sérénité. ' Kering continuera de communiquer de manière complète et diligente sur ses litiges fiscaux '.

Valeurs associées KERING Euronext Paris +1.69%