Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering :chiffre d'affaires en repli de 15,4% au 1er trimestre Cercle Finance • 21/04/2020 à 18:01









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 3 203,2 millions d'euros au premier trimestre 2020, en baisse de -15,4% en données publiées et de -16,4% en comparable. Les ventes des Maisons de Luxe atteignent 3 065,7 millions d'euros (-16,0% en données publiées et -16,9% en comparable). Le chiffre d'affaires de Gucci s'établit à 1 804,1 millions d'euros au premier trimestre 2020, à -22,4% en données publiées et -23,2% en comparable. ' Les ventes dans le réseau de magasins en propre sont en retrait de -23,8%, sur des bases de comparaison qui étaient très élevées au premier trimestre 2019 ' précise le groupe. Les ventes d'Yves Saint Laurent atteignent 434,6 millions d'euros (-12,6% en données publiées et -13,8% en comparable). Bottega Veneta réalise un chiffre d'affaires qui s'élève à 273,7 millions d'euros, en hausse de +10,3% en données publiées et de +8,5% en comparable.

Valeurs associées KERING Euronext Paris -3.91%