Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering : brusque pullback de -5% vers 540E Cercle Finance • 16/12/2020 à 16:25









(CercleFinance.com) - Diverses 'rumeurs' plus ou moins bien étayées (relatives au risque de procédures intentées par le Fisc français) font décrocher Kering qui subit un brusque pullback de -5% vers 540E. La brusque cassure de 566E débouche sur un signal baissier d'une bonne fiabilité en direction de 523E (ex-zénith du 15/07) puis des 518E (plancher du 30/10).

Valeurs associées KERING Euronext Paris -2.35%